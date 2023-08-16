16 августа, 16:26

Чистая прибыль "Мечела" по РСБУ за I полугодие выросла до 6,79 млрд рублей

Выручка компании в отчетном периоде снизилась больше чем в два раза, до 8 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Мечела" по итогам I полугодия 2023 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 6,79 млрд рублей против 1,98 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, следует из материалов компании.

Выручка компании в отчетном периоде снизилась больше чем в два раза, до 8 млрд рублей.

Валовая прибыль и прибыль от продаж также снизились больше чем в два раза, до 7,97 млрд рублей и 6,8 млрд рублей соответственно.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. 

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