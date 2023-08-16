Индексы Мосбиржи и РТС двигались разнонаправленно

Укрепление рубля продолжает оказывать давление на российские акции

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Торги на российском рынке акций проходили сегодня с разнонаправленной динамикой, укрепление рубля продолжает оказывать давление на российские акции, особенно экспортеров.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 2,11%, до 3 049,46 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,44%, до 1 014,61 пункта. Курс доллара по итогам дня опустился на 2,42%, закрывшись на отметке 94,66 рубля, евро - на 2,81%, до 103,20 рубля, юань - на 0,35%, до 12,90 рубля.

"Сообщения СМИ о возможности частичного восстановления контроля за движением капитала более выраженно стимулировали рубль к росту, чем подъем ключевой ставки до 12%. Это логично, поскольку позитивный эффект от ставки проявится среднесрочно, а спецмеры могут поддержать нацвалюту уже сейчас. Тем не менее рынок по-прежнему оперирует одними слухами и ожидает конкретики", - сказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем настроения на мировых площадках остаются противоречивыми. Китайские биржевые индексы сегодня "краснели", реагируя на слабость июльской статистики по промпроизводству и розничным продажам. В то же время настрой в Европе несколько улучшился - предварительная оценка квартального ВВП еврозоны оказалась на уровне ожиданий, а июньские объемы промпроизводства превысили прогноз аналитиков. Цена нефти, несмотря на усиление волатильности в последние дни, удерживается вблизи $85 за баррель Brent, добавил Бахтин.

Прогноз на завтра

Прогноз "БКС Мир инвестиций" на 17 августа по индексу Мосбиржи - 2985-3105 пунктов, по курсу рубля к доллару - 92-96 рубля.

Завтра, 17 августа, на общем сентименте могут отразиться протоколы последнего заседания ФРС США, их публикация ожидается сегодня в 21:00 мск. Из экономической статистики дня эксперты выделили традиционный еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. Квартальный отчет представит Walmart. Также завтра вступит в силу делистинг с Лондонской биржи LSE депозитарных расписок группы "Эталон".