Гутерриш продолжает работать над восстановлением зерновой сделки

Генсек организации ранее уже выражал обеспокоенность в связи с потенциальным ростом цен на продовольствие

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжает предпринимать все возможные усилия, чтобы обеспечить возвращение к зерновой сделке и экспорт продовольствия и удобрений из России и Украины. Об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь обеспокоен конфликтом в целом, но и, конечно, мы особенно обеспокоены признаками того, что атакам подвергаются инфраструктура для зерна и другого продовольствия. Генеральный секретарь уже выражал обеспокоенность в связи с потенциальным ростом цен на продовольствие. Все это не способствует снижению этих обеспокоенностей", - сказал он.

"Очевидно, что больше всего он хочет возобновления черноморской инициативы и того понимания, которое у нас было по этому вопросу, - продолжил Хак. - Он предпринимает все усилия со своей стороны, чтобы обеспечить экспорт продовольствия и удобрений как из Украины, так и из России".

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.