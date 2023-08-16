Собянин: около 4 млн россиян имеют работу и доходы за счет поставок продукции в Москву

Мэр столицы напомнил, что пятая часть экономики России находится в столице

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Порядка 4 млн жителей России имеют работу и доходы благодаря тому, что выпускаемая ими продукция поставляется в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, выступая перед участникам форума "Территория смыслов".

"2,5 млн человек приезжают в Москву и находят здесь работу из других регионов, и еще 4 млн человек по всей стране так или иначе имеют работу и доходы благодаря тому, что продукция поставляется в Москву", - сказал Собянин.

Он напомнил, что пятая часть экономики России находится в столице. "Мы на самом деле не просто так выступаем, поем, пляшем - еще и работаем: 700 тыс. москвичей работают в промышленности, в том числе и оборонной промышленности", - констатировал Собянин, подчеркнув, что это число является наибольшим среди работников промышленности других регионов страны.

Как напомнил градоначальник, по итогам прошлого года в федеральный бюджет из столицы было перечислено порядка 2,2 трлн рублей, что, по словам Собянина, сопоставимо с трансфертами Минфина РФ всем регионам страны.