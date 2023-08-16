Общая чистая выручка Qiwi по МСФО в I полугодии 2023 года выросла на 7,5%

Она составила 17,7 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Скорректированная чистая прибыль группы Qiwi по МСФО в январе - июне 2023 года увеличилась на 78% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, до 9,4 млрд рублей. Общая чистая выручка Qiwi за отчетный период выросла на 7,5%, до 17,7 млрд рублей, следует из материалов группы.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов достигла 14,2 млрд рублей, снижение составило 5,4% за счет высокой базы прошлого года. Объем платежей в сегменте платежных сервисов достиг 974 млрд рублей (рост на 13,7%). Чистая выручка сегмента "Цифровой маркетинг", который группа Qiwi начала выделять с 2023 года, составила 1,7 млрд рублей.

О реструктуризации бизнеса

Группа Qiwi, ранее объявившая о реструктуризации бизнеса, продолжает планомерно ее осуществлять: так, компания завершила оценку российских активов и создала спецкомитет из независимых членов совета директоров, сообщается в материалах компании.

"Группа Qiwi планомерно осуществляет объявленную ранее реструктуризацию бизнеса. Завершена оценка российских активов, они были консолидированы под АО "Киви". Создан специальный комитет из независимых членов совета директоров компании", - отмечается в сообщении.

Qiwi добавила, что менеджмент группы вместе со спецкомитетом и внешними консультантами прорабатывает различные варианты разделения российского и международного периметров группы.