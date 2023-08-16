Чехия включила в национальный санкционный список главу КТРВ Обносова и его родственников

Против таких лиц применяется запрет на въезд или пребывание на чешской территории, запрет на получение денежных средств в Чехии или замораживание принадлежащих ему активов

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Чехии приняло решение о включении в национальный санкционный список страны генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова и двоих его родственников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте чешского внешнеполитического ведомства.

"16 августа 2023 года по предложению министра иностранных дел правительство одобрило включение еще трех лиц в национальный санкционный список", - отмечается в тексте. В нем указывается, что ограничительные меры вводятся в отношении Обносова, который, как утверждается, имеет отношение к "производству и поставкам систем вооружения" российским ВС, а также двоих его родственников по фамилии Зориковы, которые якобы "лично извлекают выгоду из родственных связей" с Обносовым.

Согласно сообщению, тот или иной субъект может попасть в национальный санкционный список Чехии при совершении им "действия, наказуемого в соответствии с одним из санкционных режимов ЕС", а также в случае, если применение рестрикций "отвечает интересам внешней политики или безопасности Чешской Республики".

Поясняется, что против лица, попавшего в национальный санкционный список республики, применяются такие ограничительные меры, как запрет на въезд или пребывание на чешской территории, запрет на получение денежных средств в Чехии или замораживание принадлежащих ему активов.