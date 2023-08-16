Китай сократил вложения в госдолг США до минимума с 2009 года на фоне ухудшения отношений

В настоящее время Пекин является вторым по величине держателем американских долговых бумаг

ГОНКОНГ, 16 августа. /ТАСС/. Правительство КНР снизило свои вложения в госдолг США до минимума за 14 лет на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

В июне доля Китая в казначейских бумагах США продолжила сокращаться уже в третий месяц подряд, снизившись еще на $11,3 млрд и составив $835,4 млрд. В настоящее время Пекин является вторым по величине держателем американских долговых бумаг.

С июля 2022 года КНР сократил свою долю госдолга США в общей сложности на $103 млрд, что составляет около 11% от общего объема вложений. Как отмечает издание, это могло быть вызвано повышением ставки учетной ставки ФРС США. За указанный период Китай наращивал вложения в казначейские бумаги только в марте текущего года ($20,3 млрд) и июле 2022 года ($320 млн).

Как отмечает газета, такие действия правительства КНР могут быть вызваны ухудшением китайско-американских отношений и опасениями за безопасность зарубежных активов Китая, большинство из которых приходится на доллар. Недавно назначенный на свою должность глава Народного банка Китая (центробанк страны) Пань Гуншэн также отмечал необходимость обеспечить безопасность активов. Многие китайские экономисты, подчеркивает издание, высказывали опасения из-за использования Вашингтоном доллара в качестве оружия, приводя в пример заморозку $300 млрд активов Центробанка РФ.

С 2000 года Китай активно наращивал инвестиции в госдолг США: они достигли своего максимума в конце 2013 года, превысив $1,3 трлн. После этого вложения КНР в американские казначейские бумаги постепенно снижались и в апреле 2022 года упали ниже отметки в $1 трлн.

Первый по объему держатель долговых бумаг - Япония - с июля прошлого года также сократила свою долю в госдолге США на 10%, до $1,11 трлн. В то же время Великобритания, Бельгия и Люксембург, занимающие, соответственно, третью, четвертую и пятую строчки, напротив, увеличили свои вложения в долговые бумаги.