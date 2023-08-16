Qiwi может выплатить налог на сверхприбыль в размере 500 млн рублей

Компания планирует произвести расчет в IV квартале 2023 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Группа Qiwi оценила свою выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн рублей. Компания планирует произвести расчет в IV квартале 2023 года, следует из распространенных группой материалов.

"Группа планирует воспользоваться возможностью "досрочного платежа" и рассчитывает погасить обязательства по уплате налога в IV квартале 2023 года путем осуществления платежа в размере до 0,5 млрд рублей", - сообщили в Qiwi.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в 2023 году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.