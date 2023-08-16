Минфин предложил установить единую экспортную пошлину на минудобрения с 1 сентября

Она составит 8%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предложил установить с 1 сентября 2023 года до конца 2024 года единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, размещенном на портале правовых актов.

"Указанная "донастройка" предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений, классифицируемых кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке к документу.