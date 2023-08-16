16 августа, 17:12,
обновлено 16 августа, 17:26

Минфин предложил установить единую экспортную пошлину на минудобрения с 1 сентября

Николай Тришин/ ТАСС
© Николай Тришин/ ТАСС

Она составит 8%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Минфин РФ предложил установить с 1 сентября 2023 года до конца 2024 года единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8%. Об этом говорится в проекте соответствующего постановления, размещенном на портале правовых актов.

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"Указанная "донастройка" предусматривает установление с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года пониженной единой адвалорной ставки вывозной таможенной пошлины 8% в отношении минеральных удобрений, классифицируемых кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке к документу. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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