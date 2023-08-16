Глава Коми предложил снизить тарифы на электричество и ж/д перевозки для бизнеса в Арктике

По словам Владимира Уйбы, его инициативу рассмотрит правительство России

СЫКТЫВКАР, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Республики Коми Владимир Уйба предложил снизить тарифы на железнодорожные перевозки и электроэнергию для предпринимателей из районов Крайнего Севера и Арктики, в первую очередь для бизнеса, расположенного в моногородах. Об этом он сообщил в своем видеообращении, комментируя итоги совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросу привлечения инвестиций в неугольные секторы экономики угледобывающих регионов, которое прошло в режиме видеосвязи.

"Чтобы сделать условия ведения бизнеса еще более привлекательными, я обратился к президенту России с предложением ввести для предпринимателей в районах Крайнего Севера и Арктики дополнительные льготы - снизить железнодорожные тарифы, установить понижающий коэффициент к тарифам по электрической энергии, в первую очередь для моногородов в арктической зоне, их у нас [в Республике Коми] - 12, или предусмотреть компенсацию за техническое присоединение именно новых производств", - сказал Уйба.

Он отметил, что по поручению президента предложение рассмотрит правительство России.

Президент России Владимир Путин 16 августа в режиме видео-конференц-связи провел совещание с членами правительства России, на котором обсудили ситуацию с инвестициями в неугольные сектора экономики угледобывающих регионов и несколько текущих вопросов. Как сообщала пресс-служба Кремля, докладчиками выступили министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Кемеровской области и председатель комиссии Госсовета России по направлению "Энергетика" Сергей Цивилев и глава Республики Коми Владимир Уйба.