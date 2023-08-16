В Bionorica заявили об отсутствии планов по уходу с российского рынка

В компании объяснили решение о продаже завода в Воронеже поиском "подходящего партнера, который мог бы обеспечить ввод предприятия в эксплуатацию"

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Германская фармацевтическая компания Bionorica не собирается уходить с российского рынка, несмотря на санкции Евросоюза против РФ.

"Из-за санкций Европейского союза Bionorica в настоящее время не может оборудовать и запустить завод в Воронеже [по производству лекарственных средств]", - заявили ТАСС в пресс-службе компании. По этой причине в настоящее время она "ищет подходящего партнера, который мог бы обеспечить ввод предприятия в эксплуатацию". "Bionorica не намерена уходить с российского рынка, мы хотим продолжать обеспечивать население России нашей высококачественной продукцией растительного происхождения", - резюмировали в компании.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Bionorica начала поиск покупателей своего завода в Воронеже по производству лекарственных препаратов. Решение о продаже связано с санкционными ограничениями, которые ввел ЕС, в результате чего ввоз в Россию зарубежного сырья и специального оборудования, которые необходимы для выпуска лекарств, стал невозможен.

Bionoricа начала свою деятельность в России в 1997 году.