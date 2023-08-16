16 августа, 18:16

Госдеп рассматривает вариант экспорта украинского зерна по Дунаю

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател призвал Россию возобновить участие в черноморской зерновой инициативе

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. США рассматривают различные маршруты и варианты обеспечения экспорта украинского зерна, транспортировка по Дунаю является одним из них. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

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"У меня нет конкретных деталей. Очевидно, что Дунай является потенциальным вариантом, - сказал Пател. - Мы работаем в тесной координации с европейскими, украинскими партнерами для нахождения путей доставки украинского зерна. Мне сегодня нечего сообщить новом о маршруте или механизме".

"Мы призываем Россию возобновить участие в черноморской зерновой инициативе. <…> Мы рассматриваем возможности работы по каналам, чтобы выяснить, какие есть другие маршруты и варианты", - отметил представитель Госдепартамента.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что они изучают варианты с целью обеспечить через дунайские порты экспорт сельскохозяйственной продукции Украины объемом около 4 млн тонн в месяц, не исключают и военные решения для защиты судов, следующих в эти порты и из них.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. 

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