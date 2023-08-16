Россия передала Кубе 26 тонн медикаментов и расходных материалов для клиник

Временный поверенный в делах РФ Сергей Обознов заявил, что Москва "всегда готова протянуть руку помощи своим друзьям"

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Россия поставила Кубе около 26 тонн медицинских препаратов и расходных материалов для клиник при посредничестве Всемирной организации здравоохранения.

"Несмотря на незаконные односторонние меры, применяемые сегодня против нашей страны теми, кто стремится изолировать Россию на международной арене и помешать успешному развитию ее связей с партнерами по всему миру, в том числе в Латинской Америке, мы продолжаем упорно работать над дальнейшим укреплением наших отношений с Кубой, - сказал на церемонии передачи груза временный поверенный в делах России на Кубе Сергей Обознов. - Без сомнения, медицинские препараты, которые мы поставляем сегодня, будут способствовать здоровью и благополучию братского кубинского народа. Столкнувшись с нынешней сложной ситуацией, Россия всегда готова протянуть руку помощи своим друзьям".

На церемонии передачи помощи, как сообщает корреспондент ТАСС, присутствовали представители посольства России в Гаване, Панамериканской организации здравоохранения и Минздрава Кубы. Груз содержит 383 комплекта медикаментов и расходных материалов. По данным Министерства здравоохранения Кубы, поставка поможет в медицинском обслуживании по меньшей мере 10 тыс. человек в разных регионах страны.

В 2022 году в Гавану из Москвы было доставлено более 80 тонн лекарств и предметов медицинского назначения.