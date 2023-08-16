Инвесторы намерены вложить 44,7 млрд рублей в обрабатывающие производства на Ставрополье

В 2023 году они получат господдержку в общем объеме около 900 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить 44,7 млрд рублей в развитие обрабатывающих производств на Ставрополье в 2023 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минпрома.

"Объем отгруженной краевым промышленным комплексом продукции составил в прошлом году 584,7 млрд рублей с ростом в 8,1%. Ожидается, что инвестиции в основной капитал обрабатывающих предприятий в 2023 году составит порядка 44,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Инвесторы в регионе получают поддержку по краевой госпрограмме "Развитие энергетики, промышленности и связи". В 2023 году объем программы составляет около 900 млн рублей.

Дополнительную поддержку регион получил по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством промышленности и торговли России. Краевая программа развития промышленности вошла в пятерку лучших. Это позволило региону привлечь на развитие промышленности на 2024 год 125,8 млн рублей.

"Новые инвестпроекты в промышленности дают не только рабочие места и зарплаты для ставропольцев, но привлекают новые технологии, делают ставропольскую экономику более конкурентной. Каждый рубль, выделенный на реализацию программы, должен возвращаться с многократным ростом в виде инвестиционных вложений", - цитирует пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

По итогам реализации краевой госпрограммы в 2022 году, в регионе произошел рост объема отгруженной продукции в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, машин и оборудования. Также выросли объемы производства химических веществ и химических продуктов, металлических изделий, лекарственных средств и текстильных изделий.