Эр-Рияд и Пекин договорились об инвестициях в недвижимость более чем на $1,3 млрд

Саудовская Аравия и Китай подписали 12 соглашений о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры и финансирования соответствующих проектов

ДУБАЙ, 16 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Китай подписали несколько документов об инвестициях в жилищное строительство на сумму, превышающую $1,3 млрд. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По его информации, саудовская сторона подписала с китайскими компаниями и банками 12 соглашений о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры и финансирования соответствующих проектов, в том числе пять договоров в области жилищного строительства с инвестициями на сумму более 5 млрд саудовских риалов (около $1,3 млрд). Документы были подписаны в Пекине на полях саудовско-китайского бизнес-форума, который начал работу в среду.

Как заявил министр жилищного строительства, по делам муниципалитетов и сельской местности Саудовской Аравии Маджид бен Абдалла аль-Хогейль, королевство начало строительство более 300 тыс. единиц жилья на площади более 150 млн кв. м. Инвестиционная стоимость этих объектов превышает 100 млрд саудовских риалов ($26,6 млрд). Он призвал все китайские компании вкладывать средства в развитие недвижимости в Саудовской Аравии. Аль-Хогейль отметил, что возглавляемое им министерство уже работает с компаниями из КНР над строительством жилых помещений в королевстве, с ними заключены контракты на сумму около $800 млн.

11-12 июня в Эр-Рияде прошла 10-я конференция арабских и китайских предпринимателей под лозунгом "Сотрудничество во имя процветания". Мероприятие, организованное Министерством инвестиций Саудовской Аравии, было направлено на укрепление экономического сотрудничества между Китаем и странами арабского мира. Участники конференции, которых насчитывалось более 3 тыс., подписали десятки инвестиционных соглашений.