16 августа, 20:11
Взрыв на АЗС в Махачкале

В Дагестане проверят объекты, где могут оказывать услуги с риском для жизни

Глава региона Сергей Меликов попросил жителей поддержать его инициативу провести проверки

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. В Дагестане после взрыва в пригороде Махачкалы анонсировали проверку объектов, на которых могут оказываться услуги с риском для жизни. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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"Сергей Меликов [глава Дагестана] анонсировал проверку объектов, на которых могут оказываться услуги с риском для жизни", - говорится в сообщении.

Глава региона обратился к дагестанцам поддержать его в этом.

"Я прошу население и общественность нас в этом поддержать. Период "левого" оформления "зеленок" и незаконных разрешений на строительство прошел. Призываю всех жить по закону", - цитирует пресс-служба слова Меликова. 

Теги:
РоссияМеликов, Сергей АлимовичДагестанВзрыв на АЗС в Махачкале
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