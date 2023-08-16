В Дагестане проверят объекты, где могут оказывать услуги с риском для жизни

Взрыв на АЗС в Махачкале

Глава региона Сергей Меликов попросил жителей поддержать его инициативу провести проверки

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. В Дагестане после взрыва в пригороде Махачкалы анонсировали проверку объектов, на которых могут оказываться услуги с риском для жизни. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"Сергей Меликов [глава Дагестана] анонсировал проверку объектов, на которых могут оказываться услуги с риском для жизни", - говорится в сообщении.

Глава региона обратился к дагестанцам поддержать его в этом.

"Я прошу население и общественность нас в этом поддержать. Период "левого" оформления "зеленок" и незаконных разрешений на строительство прошел. Призываю всех жить по закону", - цитирует пресс-служба слова Меликова.