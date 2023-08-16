Основатель одной из крупнейших криптобирж Huobi снял виллу в Гонконге стоимостью $128 млн

По данным газеты South China Morning Post, площадь особняка составляет почти 1,1 тыс. кв. м

ГОНКОНГ, 16 августа. /ТАСС/. Основатель одной из самых крупных в мире по объему торгов криптовалютных бирж Huobi Ли Линь арендовал особняк в Гонконге стоимостью около 1 млрд гонконгских долларов (порядка $128 млн). Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, площадь виллы составляет почти 1,1 тыс. кв. м. Она расположена в элитном жилом комплексе Mont Verra на улице Бикон-Хил в районе Коулун. По данным источников издания, стоимость аренды такого объекта составляет около 1,17 млн гонконгских долларов (порядка $150 тыс.) в месяц.

Двухэтажный особняк является самым большим по площади в этом комплексе. На вилле есть собственный кинотеатр, бассейн, банкетный зал, библиотека, спортзал, а также пять спален для уборщиц и другого персонала.

Как отмечает газета, договор предусматривает возможность покупки виллы арендатором. Представитель девелоперской компании Kerry Properties подтвердил изданию, что арендатора зовут Ли Линь, однако отказался раскрыть его гражданство и биографию.

Газета подчеркивает, что рядом с этим объектом расположен другой жилой комплекс той же компании Mont Rouge, где в прошлом году представительство органов национальной безопасности правительства КНР в Гонконге приобрело особняк площадью почти 700 кв. м. Стоимость той сделки составила 508 млн гонконгских долларов (около $65 млн).

Huobi была основана в Пекине в 2013 году. Ежедневный объем торгов на площадке составляет около $600 млн - по этому показателю она входит в десятку крупнейших криптовалютных бирж мира. В октябре прошлого года Ли Линь продал всю свою долю в Huobi на фоне кризиса в секторе.