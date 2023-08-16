Байден рассчитывает, что к 2030 году 81% вырабатываемой США электроэнергии будет чистой

Американский лидер отметил "возвращение домой" критически важных цепочек поставок и технологий, чтобы производить электромобили, солнечные батареи, ветряные турбины и минералы

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден рассчитывает, что к 2030 году США будут вырабатывать 81% электроэнергии за счет чистых источников.

"К 2030 году электроэнергия, вырабатываемая американской энергетической системой, будет на 81% производиться за счет экологически чистой энергии", - сказал президент, выступая с речью по случаю годовщины принятия Закона о снижении инфляции. Он предоставляет щедрые субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования при условии, что они выпущены в Соединенных Штатах.

"Мы укрепляем энергетическую безопасность страны. На протяжении многих лет Китай господствовал в сфере цепочек поставок чистой энергии. Мы позволили рабочим местам и заводам переехать из Америки за рубеж. <...> Мы возвращаем домой критически важные цепочки поставок и технологии, чтобы производить электромобили, солнечные батареи, ветряные турбины и критически важные минералы", - заявил американской лидер.

Как ранее говорила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, вместе с Байденом они поставили амбициозную цель - в два раза снизить объем парниковых газов к 2030 году и достичь нулевого показателя к 2050-му.