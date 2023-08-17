Путин запустит МЦД-3 и обсудит с Госсоветом развитие общественного транспорта

В церемонии запуска движения также примет участие мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии запуска пассажирского движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3) и проведет заседание президиума Госсовета, на котором будут обсуждаться вопросы развития общественного транспорта в стране.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в церемонии запуска движения по МЦД-3 также примет участие мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие состоится в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса", проходящей в ЦВЗ "Манеж". Как ожидается, Путин и Собянин также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры Московского региона.

Новый диаметр

МЦД-3 - это третья линия Московских центральных диаметров. Она свяжет Зеленоград с Раменским, общая протяженность маршрута - 85 км. Всего на линии расположены 38 станций, на 14 из них будут пересадки на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. МЦД-3 будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда будут курсировать каждые пять-шесть минут.

Как ожидается, запуск линии на 15% разгрузит северный участок Люблинско-Дмитровской линии метро и на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии и восточный Таганско-Краснопресненской.

Запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся осенью 2019 года. Тогда Путин лично открывал движение по первому Московскому центральному диаметру, в числе первых пассажиров отправившись от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню.

Заседание президиума Госсовета

Среди других мероприятий, которые заявлены в рабочем графике президента на четверг, - заседание президиума Госсовета. Основными темами обсуждения станут вопросы развития общественного транспорта в стране.

Как сообщала пресс-служба Кремля, с докладами выступят министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель комиссии Государственного совета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Развитие общественного транспорта

Глава государства уделяет большое внимание развитию транспортной инфраструктуры страны и регулярно принимает участие в церемониях открытия новых участков дорог и запуска движения городского транспорта. Так, в июне Путин вместе с мэром Москвы давал старт движению первых электрических речных трамвайчиков на Северном речном вокзале. Позднее, открывая совещание по речному судоходству, он похвалил столичные власти за то, как быстро развивается система общественного транспорта в Москве, обратил внимание, что в городе постоянно открываются дополнительные маршруты, обновляются вагоны метро и парк наземного транспорта.

В начале мая президент в режиме видеосвязи присутствовал на церемонии возобновления движения трамваев в Мариуполе. Тогда он указывал на то, что нужно продолжать развивать транспортную сеть города, в том числе увеличивать число маршрутов, обновлять давно устаревший парк общественного транспорта.

В марте Путин присутствовал на церемонии запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, в феврале участвовал в открытии новых терминалов аэропортов, а в декабре 2022 года - участков дорог.

О Госсовете

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается под руководством президента, как правило, несколько раз в год.

Последнее на данный момент заседание президиума Госсовета Путин проводил в апреле по теме развития отечественной промышленности в условиях санкционного давления.