Россия к 2030 году может стать экспортером "зеленых" решений в энергетике для транспорта

Руководитель проектов "Яков и партнеры" Марина Дорохова отметила, что наиболее перспективно выглядит применение литий-ионных аккумуляторов для легковых машин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия имеет потенциал и возможности, чтобы уже через семь лет стать довольно крупным экспортером технологий в сферах новой энергетики, в том числе в области комплектующих, аккумуляторов для электромобилей, а также СПГ-технологий для транспорта. К такому выводу пришли аналитики "Яков и партнеры" по итогам анализа перспектив различных технологий производства и накопления энергии в России.

"Уже через семь лет Россия получит возможность перестать быть преимущественно "бензиновым" государством, а дизельные силовые установки потеряют статус наиболее экономически эффективных", - говорится в сообщении.

Эксперты выявили три наиболее перспективные технологии с потенциалом для коммерческого развития в России на горизонте двух-трех лет.

"Мы оценили экономическую эффективность более 30 технологий новой энергетики в рамках основных сфер применения на транспорте и в генерации по совокупной стоимости владения на протяжении жизненного цикла относительно традиционных решений. Большинство технологий вряд ли будут экономически конкурентоспособны по сравнению с традиционными ДВС (двигателями внутреннего сгорания - прим. ТАСС) даже к 2030 году", - считает руководитель проектов "Яков и партнеры" Марина Дорохова.

По ее словам, наиболее обещающе уже в ближайшей перспективе выглядит применение литий-ионных аккумуляторов для легкового транспорта, использование твердооксидных топливных элементов на природном газе для генерации электроэнергии, а также использование сжиженного природного газа (СПГ) как альтернативного, более экологичного топлива для транспорта с большим запасом хода.

"Наличие собственных разработок на основе этих технологий может не только дать экономически эффективные решения нашей экономике, но и стать новой точкой роста экспорта к 2030 году", - сказала Дорохова.

О технологиях

Как отмечают авторы исследования, уже через семь лет совокупная стоимость владения транспорта с твердооксидным топливным элементом (для электромобилей) на протяжении всего жизненного цикла (total cost of ownership, ТСО) в России может стать на 15% ниже, чем ТСО для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Причем в стране уже присутствует почти вся необходимая научная и инженерная база для запуска серийного производства, также идет разработка недостающей технологии Metal Supported Cell. Значительный экспортный потенциал повышает и наличие собственной ресурсной базы, в том числе цветных и редких металлов.

Другим перспективным направлением для России могло бы стать производство литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. Текущие темпы совершенствования производственного процесса, по оценке экспертов, приведут к тому, что к 2030 году ТСО литий-ионных аккумуляторов будет в среднем на 50% ниже, чем у дизеля. Более того, в сегменте легкового транспорта ТСО электромобилей в 2022 году был уже на 50% ниже, чем у автомобилей с ДВС.

"Наличие собственного производства литий-ионных аккумуляторов позволит России сократить зависимость от импорта аккумуляторов и в долгосрочной перспективе - от зарубежных производителей легкового транспорта. Ключевым барьером для развития технологии является отсутствие в России технологии производства полимерных сепараторов. Поэтому для ускорения процесса перехода возможно наладить партнерства с китайскими производителями, что позволит организовать всю цепочку производства батарей на территории России", - отметила соавтор отчета Анна Волкова.

Что касается перевода транспорта на СПГ, то, несмотря на его высокую экологичность и доступность для широкого применения, в развитие сети газомоторных заправочных станций потребуется вложить свыше 700 млрд рублей. Поэтому массовый переход на него будет иметь смысл только для локальных решений - например, для спецтехники, используемой в карьерах, утверждают исследователи.