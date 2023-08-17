Колумбия начала переговоры с США об изменении соглашения о свободной торговле

Это необходимо для развития сельского хозяйства в южноамериканской стране, отметил ее президент Густаво Петро

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Колумбии начало переговоры с США об изменении условий соглашения о свободной торговле. Об этом сообщил в среду президент южноамериканской страны Густаво Петро.

"Я хочу публично объявить, что начинаются переговоры о его изменении [соглашения]", - сказал президент на мероприятии с участием производителей кофе, которое транслировала администрация главы государства в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению Петро, в нынешнем виде соглашение не дает стране развивать собственное сельское хозяйство. "Сегодня мы импортируем почти всю кукурузу из США и Канады, такова была экономическая политика. Если бы решил заменить ее кукурузой, выращенной в Колумбии, у нас было бы на 1,2 млн больше рабочих мест. <...> Почему я не могу это сделать? Потому что это запрещает соглашение о свободной торговле с США, которое было подписано несколько лет назад", - сказал он.

"То, что мы переживаем сейчас, кризис этой модели", - считает глава государства.

Соглашение о свободной торговле между Колумбией и США вступило в силу в мае 2012 года.