В июле Япония сократила импорт СПГ из РФ на 53,6%

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Япония в июле 2023 года сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 53,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные японским Минфином статистические данные.

Одновременно страна в июле на 72,9% сократила закупки российского угля и вновь не получала из РФ нефть, в отношении которой странами Группы семи введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с импортом СПГ в рамках этого проекта.

Сокращение поставок российского СПГ зафиксировано на фоне общего снижения закупок этого вида топлива. Так, импорт сжиженного газа из всех стран сократился на 17,4%, однако снижение закупок топлива из РФ произошло более высокими темпами. Доля российского СПГ в общем объеме импорта этого вида топлива сократилась примерно до 5% при среднем показателе в последние годы около 9-10%, следует из подсчетов ТАСС.

Снижение объемов закупок российских СПГ и угля стало одним из главных факторов падения товарооборота Японии и РФ. Несмотря на рост экспорта в Россию на 25%, импорт упал сразу на 69,6%. Более 58% стоимости экспорта приходится именно на энергоресурсы.

Кроме того, Япония в июле нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 84,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время в июле текущего года Япония на 60,2% нарастила экспорт в РФ автобусов и грузовиков, но на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для машин.

Также Япония в июле увеличила объем экспорта медицинских изделий в Россию на 1 123,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне этот показатель также рос, увеличившись на 308,5% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

Япония в июле 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 5 679,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют опубликованные Минфином Японии данные.

В то же время импорт морепродуктов из РФ в Японию сократился на 35,3%. Кроме того, она уменьшила импорт руды цветных металлов из России на 93%, цветных металлов на 69,5%, стали на 52,2%, медицинских изделий на 93,8%.

Между тем в июле Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию на 1 123,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В июле Япония увеличила экспорт в РФ резины на 248,5%, бумажной продукции на 45,3%, но сократила экспорт пластика на 34,9% и стали на 94,3%.

В целом же, как следует из подсчетов ТАСС, товарооборот Японии и России в июле упал на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 104,728 млрд иен (около $715 млн). Падение товарооборота зафиксировано несмотря на рост сразу на 25% японского экспорта в РФ, который обусловлен резким увеличением числа поставок автомобилей. За месяц до вступления в силу запрета на экспорт в Россию бензиновых и дизельных авто с двигателями объемом более 1,9 литра и гибридных машин поставки транспортных средств взлетели на 84% по сравнению с прошлым июлем и на 53% от среднего показателя за последний год. На эту товарную категорию приходятся около 73% всего японского экспорта в Россию.

Общий импорт из России в Японию в июле 2023 года также серьезно просел, на 69,6%, на фоне сокращения закупок российского сжиженного природного газа и угля, на которые приходится около 60% всего российского экспорта в Японию.

Товарооборот Японии и России упал в июле 2023 года на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 104,728 млрд иен (около $715 млн).

Падение товарооборота зафиксировано, несмотря на увеличение сразу на 25% объемов экспорта из Японии в РФ, которое обусловлено резким ростом поставок автомобилей. За месяц до вступления в силу запрета на экспорт бензиновых и дизельных авто с двигателями более 1,9 литра и гибридных машин поставки транспортных средств в Россию взлетели на 84% по сравнению с июлем 2022-го и на 53% от среднего показателя за последний год. На эту товарную категорию приходится порядка 73% всего японского экспорта в РФ.

Импорт же серьезно просел - на 69,6% - на фоне сокращения закупок российского сжиженного природного газа и угля, на которые приходится около 60% всего экспорта из РФ в Японию. Кроме того, негативным фактором стало сокращение на 35,3% импорта российской рыбы, на которую сейчас приходится 14,1% японского импорта из РФ, а также сокращение закупок железа, стали и цветных металлов, которые дают порядка 20% импорта из России.