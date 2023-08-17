Треть опрошенных россиян заявили о росте доходов за последние два года

Чаще других на это указывали жители Урала и Северного Кавказа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 30% из опрошенных россиян заявили о росте своих доходов за последние два года. Чаще других на это указывали жители Северного Кавказа и Урала, следует из проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах жизнь" опроса (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Так, 33% респондентов отметили рост доходов за последние два года (25% незначительный, 8% значительный). Чаще других о росте доходов за последние два года сообщали жители Северного Кавказа и Урала (по 37%), реже других - жители Северо-Западного федерального округа (29%). У 36% респондентов доходы за этот период не изменились. О снижении доходов заявили 31% опрошенных (у 16% незначительное снижение, у 15% значительное).

Вместе с тем 38% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 28% оно улучшилось (у 21% скорее да, у 7% определенно да). Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Дальнего Востока (33%), реже других - в Приволжском федеральном округе (23%). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 34% (скорее ухудшилось у 25%, определенно ухудшилось у 9%). Чаще других об ухудшении своего финансового положения говорили жители Северного Кавказа (44%), реже других - в Сибири (29%).

Как показал опрос, лишь 65% опрошенных абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег (наличных, на картах, депозитах и накопительных счетах). В этом отношении самые "финансово дисциплинированные" - жители Дальнего Востока (70%). Еще 29% могут сказать лишь приблизительно, сколько у них денег. А 6% не знают своих финансовых запасов (на Дальнем Востоке и Северном Кавказе по 11%).

При этом 35% респондентов заявили, что всегда ведут учет своих доходов и расходов. Чаще других это делают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (40%), реже других - Дальнего Востока (30%). Время от времени свои доходы и расходы подсчитывают еще 44%. У 11%, которые не ведут учет расходов и доходов, есть желание начать делать это. А 10% участников опроса не считают свои финансы и не намерены начинать это делать (на Дальнем Востоке 15%, в Москве и Московской области, а также в Приволжском федеральном округе по 7%).

Опрос был проведен 26 июля - 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тыс. человек.