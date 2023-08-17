Экспорт авто из Японии в РФ в июле, за месяц до новых санкций, взлетел на 53%

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле взлетел на 53% по сравнению со средним показателем за последний год. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных Минфином Японии.

Так, в июле в РФ были поставлены 33 192 транспортных средства, из них 32 116 - легковые авто. Этот показатель на 84% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем общий объем поставок транспортных средств в июле почти в полтора раза превысил средний показатель за последний год, который составляет около 21,6 тыс. единиц.

В то же время в июле 2023-го Япония на 44,4% сократила поставки запчастей и комплектующих для автомобилей.

Российские эксперты ранее объясняли резкий рост экспорта автомобилей тем, что покупатели пытались успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета. С 9 августа запрещены поставки из Японии в Россию бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридных машин.

Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, которые Москва неоднократно называла нелегитимными. Помимо автомобилей указанных категорий, под экспортные ограничения попали около 750 наименований, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки, товары из керамики, бумаги, стекла, керамическую плитку, цемент, текстильные изделия и ряд других товарных категорий.

Под ограничения попадают новые и подержанные машины, однако поставки новых автомобилей в Россию из Японии были полностью остановлены в 2022 году.