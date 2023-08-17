Объем экспорта БСК вырос на 7% с переориентацией поставок в страны Ближнего Востока и Азии

В Башкирской содовой компании отметили, что отправляют продукцию в 47 стран

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (БСК) переориентировала поставки продукции в страны Ближнего Востока и Азии из-за западных санкций. При этом экспорт в первом полугодии 2023 года вырос на 8% в сравнении с двумя последними годами, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Объем экспорта в первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичными периодами двух последних лет вырос на 8% (+7% к аналогичному показателю 2022 и +10% к 2021 году). В 2022-2023 годах реализация продукции была переориентирована на страны Ближнего Востока и Азии", - говорится в распространенном сообщении.

На фоне санкций произошло значительное перераспределение поставок из стран Европы и Прибалтики в Турцию, ОАЭ, Индию, Китай и Египет. Компания экспортирует продукцию в 47 стран, отметили в пресс-службе.

БСК занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида в РФ.