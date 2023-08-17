В России вырос спрос на товары для походов и отдыха на природе

По мнению вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, повышенный интерес может быть связан со значительным ростом автомобильных поездок и востребованностью глэмпинга

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) отмечает рост спроса на товары для кемпинга и отдыха на природе летом текущего года, сообщили ТАСС в объединении. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) указали, что популярность таких товаров может быть связана не только с выбором вида отдыха, но и с необходимостью добраться до нужного места.

"Один из лидеров по динамике роста за май - июль текущего года - "мебель для кемпинга". Ее продажи выросли год к году более чем на 20%. В отдельных торговых сетях еще в начале лета спрос на складные палатки вырос почти на 90%, а на наборы туристической посуды - на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в АКОРТ.

Кроме того, по оценкам объединения, текущим летом популярностью у покупателей пользовались складные кресла и надувные кровати. Помимо этого, для путешествий покупатели активно приобретали портативные газовые баллоны и аккумуляторы для сумок-холодильников.

"Мы видим, как растет спрос на внутренние туристические направления и новые форматы отдыха. Россияне все больше интереса проявляют к отдыху на природе, выездам с палатками к водоемам и даже длительным походам. Соответственно, растет и популярность специализированных товаров, аксессуаров, одежды", - сказал председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, слова которого привели в пресс-службе объединения.

В ассоциации также отметили, что среди товаров для игр на открытом воздухе россияне по-прежнему чаще всего выбирали надувные и футбольные мячи, наборы для бадминтона. Среди детских товаров к традиционно популярным самокатам добавились аксессуары для плавания - нарукавники, круги, жилеты.

По данным АКОРТ, больше всего товары для походов и отдыха на природе приобретали в Москве и области, в южных регионах и Поволжье.

Причины популярности

Комментируя ТАСС рост спроса на товары для отдыха на природе, вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин отметил два косвенных признака, которые могут объяснить такое повышение интереса. "Первый - это значительный рост автомобильных поездок, которые обычно требуют какого-то минимального набора подобных товаров, - раскладные стулья, столики, спортивные игры для детей. Некоторые туристы едут даже с газовой горелкой, готовят на привалах", - пояснил он.

Путешествия на автомобиле, продолжил Ромашкин, - это отчасти вынужденные поездки в регионы, где в настоящее время не работают аэропорты. Например, таким способом туристы ездят на пляжный отдых в Анапу, Геленджик, Крым. "Здесь мы за последние два года фиксируем несколько миллионов дополнительных прибытий на машинах, и все они что-то купили себе в дорогу", - отметил вице-президент АТОР.

"Второй тренд - у нас появилась тема глэмпингов, их всего несколько сотен по России. Они тоже предполагают более активный отдых на природе, и эти товары тоже там востребованы как со стороны организаторов, так и со стороны самих туристов", - сказал Ромашкин.