Рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам

Доллар торгуется ниже 94 рублей, евро - ниже 102,5 рубля

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже продолжает демонстрировать рост по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 07:19, доллар снижался до 0,86% и находился на уровне 93,85 рубля, евро торговался на уровне 102,28 рубля (-0,89%). Юань находился на отметке 12,78 рубля (-0,95%).

К 07:35 курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке 94,09 рубля (-0,6%), юань терял 0,71%, опускаясь до отметки 12,81 рубля. К 07:28 евро снижался на 1,01%, до 102,15 рубля.

К 07:50 курс доллара на Московской бирже замедлил снижение и находился на отметке 93,94 рубля (-0,77%), юань терял 0,91%, опускаясь до отметки 12,785 рубля. К 07:47 евро снижался на 0,97%, до 102,19 рубля.