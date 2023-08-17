Торговая палата Кубы договорилась о сотрудничестве с ТПП Краснодарского края

Представители республики отметили, что соглашение поможет укрепить вязи между предпринимателями обеих стран и расширить возможности для взаимодействия с российскими регионами

ГАВАНА, 17 августа. /ТАСС/. Торговая палата Кубы заключила в среду соглашение о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Краснодарского края и считает это шагом в укреплении взаимодействия с регионами России.

"Председатель Торговой палаты Кубы Антонио Луис Каррикарте провел онлайн-встречу с председателем союза "Торгово-промышленная палата Краснодарского края" Александром Ткаченко. Встреча стала удачным моментом для подписания соглашения о сотрудничестве", - отмечается в сообщении кубинской инстанции, размещенном в соцсети X ( ранее Twitter).

Кубинская сторона отмечает, что подписание соглашения является "еще одним шагом в укреплении связей между предпринимателями обеих стран и расширении связей с регионами Российской Федерации".