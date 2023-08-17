В Приморье на поврежденной паводком дамбе начались восстановительные работы

Подрядчик уже приступил к уборке мокрого грунта, сообщили в правительстве региона

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Подрядная организация приступила к уборке мокрого грунта на дамбе в районе "Семь ветров" в Уссурийске Приморского края, который сильно пострадал в результате прошедшего наводнения, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Возобновились работы на поврежденной дамбе в Уссурийске. Подрядчик уже приступил к уборке мокрого грунта и, как только появится возможность проехать технике, вывезет его. Как пояснили строители, следующим этапом станет расчистка котлована и установка очистных сооружений, часть работ придется сделать заново, так как смонтированные конструкции "подорвало" водой", - рассказали в пресс-службе.

Комиссия в составе представителей минприроды Приморья и России, федерального агентства водных ресурсов, местных жителей работает на месте сооружение дамбы. По словам строителей, решения, положенные в основу проекта, принимались исходя из наблюдений, которые велись с 30-х годов прошлого века. За это время река не поднималась выше 15-метрового уровня. В этот раз был побит рекорд на два метра.

"Это небывалый паводок с момента наблюдений. Тот конструктив, те высоты, которые были сделаны, не выдержали, так как дамба не была возведена на проектные отметки, что были предусмотрены проектом. А задержки как раз и были вызваны непогодой, которая установилась в крае", - привела пресс-служба слова заместителя руководителя федерального агентства водных ресурсов Вадима Никанорова.

19 августа вода из реки Раздольной начала поступать в микрорайон через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений. Объект планировалось ввести в эксплуатацию осенью.

Приморский край восстанавливается после сильного наводнения, вызванного влиянием тайфуна "Ханун". Большинство рек на западе края вышли из берегов в минувшие выходные. Было подтоплено более 5 тыс. жилых домов, 7,4 тыс. приусадебных участков, свыше 80 участков дорог, вода отрезала от сообщения 66 населенных пунктов, без света оставались более 20 тыс. человек.