Чистая прибыль ВМТП по РСБУ за I полугодие выросла в 17 раз

Она составила почти 11,5 млрд рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) по РСБУ за первое полугодие 2023 года выросла в 17 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила почти 11,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании на официальном сайте раскрытия.

Выручка ВМТП за первое полугодие выросла на 21,7% и составила 15,8 млрд рублей.

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщал, что контейнерооборот ВМТП по итогам текущего года может составить 850 тыс. TEU, что соответствует плановым показателям 2024 года.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находятся более 135 тыс. TEU (20-футовый эквивалент), парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 33 транспортных судна в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.