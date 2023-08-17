В VK запустили закрытый клуб для администраторов сообществ "ВКонтакте"

Пока вступить в него можно по специальному приглашению

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов "ВКонтакте" с целью улучшения сообществ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов "ВКонтакте" - "Акселератор сообществ". Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик", - сообщили в пресс-службе.

Пока вступить в клуб можно по специальному приглашению, позже возможность подать заявку на вступление в закрытое сообщество появится у всех авторов "ВКонтакте", пояснили в пресс-службе. Участники проекта будут делиться на четыре группы (лиги) по числу подписчиков: 500 тыс. и больше, от 100 тыс. до 500 тыс., от 10 тыс. до 100 тыс. подписчиков и от 1 тыс. до 10 тыс. Авторы каждой лиги распределяются по тематикам.

"В рамках проекта на постоянной основе проводятся марафоны, нетворкинг-сессии, групповые звонки, челленджи, вебинары и Random coffee, сгенерированные приложением встречи в формате "один на один" для администраторов сообществ. Позднее добавится формат встреч в офлайне, на которых можно будет лично познакомиться и пообщаться с коллегами по отрасли", - подчеркнули в пресс-службе.

Экспертами закрытого клуба являются команда департамента по работе с сообществами VK, директор по развитию агентства Digital42 Тимур Тахаутдинов, основатель приложения для поиска аудитории VK "Церебро таргет" Феликс Зинатуллин, креатор рекламного агентства "Пикчер" Алексей Устьянцев, Digital-продюсер студии комиксов "Рамбутан-Studio" Инна Лин, директор дизайн-студии Prodocline Евгения Демина и другие.

Сегодня в клубе состоят около 3 тыс. участников, отметила директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева, чьи слова также привели в пресс-службе компании.