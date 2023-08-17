Сбер повышает ставки по рублевым вкладам

Максимальная доходность составит 12% годовых

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сбербанк с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам. Максимальная доходность составит 12% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа", - сообщили в банке.

Максимальная ставка доступна по рублевому вкладу "Лучший %" при размещении средств на три года. Доходность для "Сбервкладов" и линеек "Управляй" составит 11,26% годовых при открытии на два месяца на сумму от 100 тыс. рублей.

Ранее российские банки также анонсировали увеличение ставок по вкладам. В частности, с четверга ВТБ увеличивает ставки по сберегательным продуктам. По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%. Почта банк сообщал ТАСС, что в ближайшее время также повысит ставки по краткосрочным вкладам до 12% годовых. О планах по повышению депозитных ставок сообщали Альфа-банк и Газпромбанк.

Банка России на внеочередном заседании во вторник решил повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Такое решение, по данным регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.