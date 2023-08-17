В приложении "РЖД пассажирам" появилась активация билета на электрички с помощью NFC

Как отметили в холдинге, по итогам первого полугодия через приложение пассажиры приобрели более 30% билетов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) добавил в приложении "РЖД пассажирам" возможность активировать билеты на электрички ЦППК и МТППК с помощью NFC. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

"Постоянно совершенствуем мобильное приложение "РЖД пассажирам" для Android и iOS и запускаем новые полезные опции, например: активировать билет и пройти через турникеты к электричкам ЦППК и МТППК теперь можно с помощью NFC, просто приложив телефон к турникету или валидатору, без необходимости считывать штрих-код камерой (для Android)", - говорится в сообщении.

Кроме того, через раздел "онлайн-табло" пассажиры могут посмотреть время прибытия и отправления поездов дальнего следования и пригородных по любой российской железнодорожной станции или остановочному пункту. Также, граждане Белоруссии с документами нового образца при оформлении билетов могут использовать латиницу в качестве основного языка для ввода данных при оформлении проездных.

В РЖД добавили, что по итогам первого полугодия 2023 года через приложение пассажиры приобрели более 30% билетов. Всего через интернет люди покупают более 76% билетов.