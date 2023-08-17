Таможня во Владивостоке зарегистрировала снижение числа оформленных на ввоз автомобилей

По данным ведомства, сроки оформления автомобиля зависят от полноты подачи документов и своевременной оплаты таможенных платежей

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Таможня во Владивостоке регистрирует снижение количества оформленных на ввоз автомобилей после 9 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе таможни. По данным ведомства, неделя к неделе снижение составило 57% или 3 036 машин.

"Во Владивостокской таможне оформлено автомобилей физических лиц для личного пользования: со 2 по 8 августа - 7 154, с 9 по 15 августа - 4 118", - сообщили в таможне.

Там отметили, что между ввозом автомобиля в РФ и подачей документов на автомобиль может пройти некоторое время, в зависимости от скорости подачи необходимых документов таможенными представителями. А сроки таможенного оформления автомобиля зависят от полноты подачи документов и своевременной оплаты таможенных платежей.

Правительство Японии 28 июля объявило о запрете на экспорт в РФ новых и подержанных бензиновых и дизельных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также всех без исключения гибридных машин и электромобилей. Эта мера вступила в силу с 9 августа. Поставки новых автомобилей из Японии в Россию практически полностью прекратились в 2022 году.