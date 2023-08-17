17 августа, 05:38

Площадь реконструируемого аэропорта Ташкент-Восточный сократили на 130 га

Это позволит снизить расходы на его содержание, отметили в пресс-службе главы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Площадь реконструируемого в столице Узбекистана аэропорта Ташкент-Восточный по поручению президента республики Шавката Мирзиёева сократили на 130 га. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Одним из реализуемых сегодня проектов является обновление аэропорта Ташкент-Восточный. В прошлом месяце глава государства ознакомился с ходом его строительства. На основе данных им поручений генеральный план аэропорта был доработан. Общая площадь комплекса сократится на 130 га, что позволит снизить расходы на его содержание", - говорится в сообщении.

В аэропорту уже построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 4 км, аэропорт оборудуют современными радиотехническими и метеорологическими системами, позволяющими принимать и отправлять самолеты даже при неблагоприятных метеоусловиях.

В прошлом аэропорт Ташкент-Восточный являлся летно-испытательной станцией Ташкентского авиационного завода, а также использовался военно-транспортной авиацией. Ожидается, что после капитальной реконструкции он начнет принимать высокопоставленных гостей, а также воздушные суда деловой авиации. 

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