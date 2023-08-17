"Известия": депутат Госдумы предложила списать кредитные долги семьям с детьми

Как подчеркнула Яна Лантратова, из числа бедных в России более 80% являются такие семьи

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кредитную амнистию для семей с детьми предлагается ввести в России. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

"Представляется, что данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно - установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, например при ликвидации организации, в которой работал заемщик", - следует из документа, направленного в адрес премьер-министра РФ.

В обращении отмечается, что задолженность граждан перед банками, согласно данным ЦБ, к 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей и это сопровождается стагнацией доходов и инфляцией. Лантратова также подчеркнула, что из числа бедных в РФ более 80% это семьи с детьми.

Из документа следует, что правительство должно будет само определять перечень обстоятельств, при которых будет положено списание всех долгов.