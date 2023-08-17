Google вложила почти $90 млн в развитие стартапов в Южной Корее

Как сообщило агентство Yonhap, корпорация с 2019 года инвестировала средства в 500 проектов республики

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Корпорация Google с 2019 года инвестировала почти $90 млн в 500 южнокорейских стартапов с целью расширения их деятельности за границей. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на маркетингового директора компании Кей Шин.

По ее словам, с 2019 года более 500 стартапов приняли участие в программе ChangGoo, организованной Google совместно с правительством республики. "С момента ее запуска мы вложили $87,9 млн в поддержку молодых компаний. <...> Наша глобальная цель - помочь южнокорейским разработчикам начать работать за границей", - рассказала Кей Шин.

Участники программы отметили, что с момента ее запуска число загрузок их приложений увеличилось на 140%, а доходы выросли на 62%. По словам Шин, 69% компаний уже вышли на иностранные рынки. В этом году ChangGoo объединит усилия с аналогичной программой Google в Японии, чтобы корейские разработчики познакомились с японскими экспертами перед началом работы в соседней стране.

В 2015 году в Сеуле открылась объединяющая площадка для разработчиков стартапов Google for Startups. Через четыре года компания организовала программу обучения для молодых предпринимателей "с высоким потенциалом и амбициями по расширению бизнеса на международном уровне". Ежегодно Google приглашала не менее 80 проектов к участию в программе.