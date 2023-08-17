Глава Роснедр заявил об интересе компаний РФ в разработке месторождений дефицитного сырья

Как отметил Евгений Петров, в настоящее время идет работа по актуализации стратегии развития минерально-сырьевой базы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Некоторые российские компании уже сейчас заинтересованы в разработке месторождений с запасами дефицитных видов сырья на территории России. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Роснедр Евгений Петров.

Он напомнил, что в прошлом году правительство РФ утвердило новый перечень стратегических видов минерального сырья, расширив его с 29 до 55 наименований. "Кроме того, мы переориентировали бюджетное финансирование геологоразведки в пользу дефицитного стратегического сырья", - добавил Петров.

Всего, по его словам, в план по лицензированию включены 32 месторождения дефицитных видов сырья. "В ближайшее время запланированы аукционы на редкоземельные металлы, ниобий, титан, литий. И перечни участков недр сформированы с учетом заявок заинтересованных инвесторов. Таким образом, уже сейчас есть компании, заинтересованные в разработке месторождений дефицитного сырья", - сказал он.

Глава Роснедр отметил, что в 2023 году перечень федеральных работ по геологоразведке включает 11 объектов, 8 из которых - это объекты с дефицитными видами сырья. "И затраты на эти работы составляют 77% от средств, заложенных на новые объекты, тогда как раньше на них тратилось лишь 5%. Лицензирование участков недр также переориентировано на дефицитные виды", - указал он.

Петров добавил, что также идет работа по актуализации стратегии развития минерально-сырьевой базы. Приоритетами станут в том числе переориентация геологоразведки за деньги государства на дефицитное сырье, его ускоренное лицензирование, стимулирование разведки и добычи. Кроме того, Роснедра, как отметил глава ведомства, разрабатывают комплекс рентабельных технологий переработки минерального сырья, в первую очередь дефицитных видов.

"Мы до 2024 года планируем сформировать комплекс, который позволит решать все необходимые исследовательские задачи по разработке и испытаниям технологий обогащения и переработки минерального сырья на лабораторном уровне, - подчеркнул Петров. - В 2025-2027 годах создадим технический комплекс для проведения более масштабных пилотных испытаний по обогащению и первичному переделу руд различных месторождений".