Роснедра передали Гане предложения по сотрудничеству в геологии и недропользовании

По словам руководителя ведомства Евгения Петрова, Роснедра также развивают сотрудничество в области геологии с Эфиопией и Мозамбиком

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роснедра в ходе саммита Россия - Африка, который прошел в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, передали партнерам из Ганы конкретные предложения по сотрудничеству в сфере геологии и недропользования. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель ведомства Евгений Петров.

По его словам, в этом году на саммит приехало множество представителей бизнеса Ганы из самых разных областей: аграрного сектора, сферы торговли нефтепродуктами, инновационных технологий, цифровой экономики. Это подтверждает интерес этой африканской страны к сотрудничеству с Россией, отметил Петров.

"Гана, как известно, крупнейший производитель золота в Африке, но также развивает добычу нефти и других полезных ископаемых, - сказал он. - Поэтому мы передали ганским партнерам наши конкретные предложения по сотрудничеству в области геологии и недропользования. Они основаны на проекте меморандума о сотрудничестве между нашими ведомствами, который готов к подписанию".

Руководитель Роснедр также добавил, что к проведению осенью этого года готовится очередное заседание межправительственной комиссии России и Ганы. Петров является ее сопредседателем с российской стороны. "На предстоящей межправкомиссии мы намерены обсудить сотрудничество в области энергетики, мирного использования атомной энергии и финансовые вопросы", - отметил он.

Кроме Ганы, Роснедра развивают сотрудничество в области геологии с Эфиопией и Мозамбиком, продолжил Петров. По его словам, геологические службы этих африканских стран уже представили Роснедрам предложения по возможному участию российских геологов и горнопромышленников в изучении и освоении минеральных объектов.

"Наибольший интерес вызывают высокотехнологичные работы - геофизика, цифровизация, применение опыта отработки сложных россыпных и рудных объектов, подготовка специалистов современного уровня", - подчеркнул глава Роснедр.