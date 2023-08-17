Роснедра намерены расширить сотрудничество в геологоразведке со странами Африки

По словам руководителя агентства Евгения Петрова, сейчас наиболее значимой является работа российских компаний по добыче алмазов в Анголе, бокситов и золота в Гвинее, марганца в ЮАР и геологоразведке урана в Намибии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия планирует расширение взаимодействия с африканскими странами в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Роснедр Евгений Петров.

Он напомнил, что советские и российские геологи уже внесли заметный вклад в открытие и изучение африканских месторождений. "Это были и открытия бокситовых месторождений в Гвинее, золоторудных в Мали, алмазов в Анголе, кобальта в Марокко, редких металлов в Мозамбике", - рассказал Петров.

По его словам, сейчас наиболее значимыми примерами присутствия компаний из России в горнодобывающей отрасли Африки являются работа "Алросы" по добыче алмазов в Анголе, добыча "Русалом" бокситов в Гвинее, добыча марганца в ЮАР (ГК "Ренова), добыча золота в Гвинее (Nordgold) и геологоразведка урана в Намибии (Росатом). "И мы планируем дальнейшее расширение взаимодействия в этой отрасли, в том числе в рамках деятельности межправкомиссий", - сказал руководитель Роснедр.

Петров подчеркнул, что геологическая изученность территории Африки все еще остается низкой, существует значительный потенциал невыявленных запасов полезных ископаемых. Однако, отметил он, реализация этого потенциала требует высокотехнологичных подходов, современных технологий и значительных капиталовложений.

Россия, в свою очередь, готова предложить странам Африки собственные технологии по ряду геологических направлений, добавил глава Роснедр. "Например, по цифровому геологическому картированию, дистанционным исследованиям, комплексным аэросъемкам, созданию информационных баз геологической информации. Кроме того, мы можем предложить наши технологии переработки и обогащения дефицитных стратегических видов минерального сырья и беспилотные геофизические технологии", - заключил Петров.