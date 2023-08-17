В "Зарядье" пройдет открытый лекторий "Экономика Москвы"

Первая лекция состоится 23 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Гости Московского урбанистического форума на площадке в парке "Зарядье" смогут принять участие в открытых лекциях "Экономика Москвы", первая из них состоится 23 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума пройдет лекторий "Экономика Москвы" - цикл открытых лекций об экономике, предпринимательстве и личных финансах", - сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По ее словам, открытый лекторий - это публичные лекции с участием известных экономистов и успешных предпринимателей, популярных блогеров, финансовых консультантов и бизнес-тренеров, которые будут говорить об экономике города, о возможностях, которые дает Москва для жизни, учебы, работы и самореализации. Посетители получат уникальный шанс принять участие в диалоге со спикерами, задать интересующие вопросы, вдохновиться историями успеха.

Первая лекция цикла "Экономика Москвы: истории бизнес-успеха" состоится 23 августа. Известные столичные предприниматели расскажут о том, как пройти путь от идеи бизнеса до реализации и как правильно выбрать вид предпринимательской деятельности, научат смотреть на кризисы как на точку роста и поделятся опытом построения бизнеса в Москве и за рубежом.

"Вторая лекция "Экономика Москвы: просто о сложном" пройдет 28 августа. Представители города, а также известные российские экономисты и предприниматели будут говорить о том, как сегодня устроена экономика столицы, что помогает ей преодолевать кризисы и как стратегия устойчивого экономического развития города влияет на предпринимательскую среду", - добавили в пресс-службе.

Завершится цикл 6 сентября лекцией "Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать?" Женщины-экономисты и популярные финансовые консультанты поделятся секретами управления личными финансами, познакомят с интересными и необычными способами инвестирования - от классических финансовых инвестиций до вложений в искусство и личный бренд. Они также дадут важные советы начинающим инвесторам.