В Гонконге заявили, что высоко ценят торговые и инвестиционные отношения с ЕС

Глава администрации Джон Ли подчеркнул, что в Гонконге созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, действует система пониженного налогообложения, свободный поток капитала

ГОНКОНГ, 17 августа. /ТАСС/. Гонконг придает большое значение торговым и инвестиционным отношениям с Евросоюзом. Об этом заявил глава администрации этого специального административного района КНР Джон Ли.

Как написал Джон Ли на своей странице в соцсети WeiBo, он был рад на прошлой неделе провести обед для представителей стран ЕС в Гонконге и Макао.

"Мы придаем большое значение торговым и инвестиционным отношениям с Европейским союзом, будем укреплять связи по всем направлениям с представительствами ЕС в Гонконге и Макао и генеральным консулом", - указал глава администрации.

Он также отметил, что ЕС всегда был очень важным торговым партнером Гонконга. "Гонконг является мостом между восточной и западной культурами и предоставляет бесконечное число возможностей для всех стран", - заявил Джон Ли.

Глава администрации подчеркнул, что в Гонконге созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, действует система пониженного налогообложения, свободный поток капитала. По его словам, все эти преимущества помогают компаниям из ЕС и других стран развиваться в Гонконге, а также выходить на рынки материкового Китая и Азии.