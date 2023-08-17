Минфин предложил вывести из-под единой экспортной пошлины два вида удобрений

Речь идет о водородфосфат диаммонии и диводород фосфат аммонии

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минфин России исключил два вида минеральных удобрений (водородфосфат диаммония и диводород фосфат аммония) из проекта постановления о введении единой экспортной пошлины на удобрения. Это следует из обновленного проекта документа, размещенного на портале правовых актов.

Ранее Минфин РФ предлагал установить с 1 сентября 2023 года по 31 декабря 2024 года единую экспортную пошлину со ставкой 8% по всем видам удобрений. Один из крупнейших российских производителей удобрений, компания "Фосагро", заявляла, что обсуждаемые параметры экспортной пошлины не учитывают себестоимость и рентабельность продукции, которая сильно отличается для разных видов удобрений.

Источник ТАСС в отрасли пояснил, что в обновленном законопроекте Минфина два вида водорастворимых удобрений выведены из-под пошлины из-за их высокой себестоимости. С этим предложением, как уточнил собеседник агентства, обратился в Минпромторг крупнейший производитель таких удобрений - "Алмаз удобрения". По словам источника, обсуждение законопроекта еще идет, его планируется завершить 22 августа.

О действующих пошлинах на удобрения

РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются. Пошлина действует до конца 2023 года.

Минфин отмечал, что по итогам первого квартала министерство готово изучить возможность изменения параметров расчета пошлин. В свою очередь "Фосагро" выступала с предложением рассмотреть возможность изменения параметров расчета экспортной пошлины, используя дифференцированный подход и уменьшив планку отсечения для калийных и азотных удобрений.