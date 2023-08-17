Глава кабмина Казахстана потребовал ускорить ввод энергообъектов в нефтедобывающем регионе

Алихан Смаилов также подчеркнул необходимость до конца 2023 года закончить работу по стабилизации работы системы электроснабжения Мангистауской области для предотвращения веерных отключений

АСТАНА, 17 августа. /ТАСС/. Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов потребовал до конца года решить кризисную ситуацию в сфере энергоснабжения нефтедобывающей Мангистауской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Премьер-министр потребовал ускорить реализацию необходимых для Мангистауской области проектов в сфере энергетики и таргетировать в качестве целевых сроков ближайшие 2024-2026 годы, а не 2027-2028 годы, как это планировалось ранее", - говорится в сообщении. По ее данным, Смаилов подчеркнул необходимость до конца года закончить работу по стабилизации работы системы электроснабжения региона для предотвращения веерных отключений.

Из-за аварии, которая произошла 11 августа на ТЭЦ Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК), нефтедобывающим предприятиям региона ограничили электроснабжение, добыча нефти за три дня сократилась почти на 10%. Минэнерго предупредило, что в результате ЧП и снижения производства прогноз добычи нефти в Казахстане на 2023 год может быть скорректирован.

В начале июля из-за проблем с электроснабжением в результате аварии на МАЭК приостанавливали добычу нефти на нескольких месторождениях в Атырауской и Мангистауской областях.