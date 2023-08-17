В ДНР отремонтировали дорогу из Мариуполя на сухопутном коридоре в Крым

Для жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, обустроили 19 остановок и более 2 тыс. кв. м тротуара

МАРИУПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. ГК "Автодор" капитально отремонтировал 60 км автодороги из Мариуполя в Ростовскую область на сухопутном коридоре в Крым. Об этом ТАСС сообщил представитель дорожно-строительной компании ГК "Автодор".

"Для граждан, путешествующих в сторону Крыма через Донецкую Народную Республику, специалисты Госкомпании "Автодор" и подрядных организаций обеспечили комфортную дорожную инфраструктуру. Это было сделано в рекордные сроки - более 60 км за 3 месяца. Было уложено более полумиллиона квадратных метров асфальтобетона, установлено около 4 тыс. погонных метров барьерного ограждения и более 10 тыс. погонных метров бортового камня", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данная дорога входит в сухопутный коридор в Крым, идущий по трассе "Новороссия". Для жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, обустроили 19 остановок и более 2 тыс. кв. м тротуара.

"Сейчас на сухопутном маршруте в Крым продолжаются ремонтные работы на участках, которые проходят по территории Херсонской и Запорожской областей. Работы Госкомпании "Автодор" на территории Запорожской, Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик полностью соответствуют российским стандартам. Капитальный ремонт выполняется в соответствии с утвержденными нормативными документами, тщательно соблюдается регламент работ", - отметил он.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали мост. СК России возбудил уголовное дело. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.