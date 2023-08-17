В RWE заявили, что не готовы инвестировать в водородные проекты без госсубсидий

Член правления энергоконцерна Сопна Сури подчеркнула, что руководство RWE "не одобрит ни один проект, который не будет окупаться"

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Реализация водородных проектов по производству энергии в Германии нерентабельна без государственных субсидий. Об этом заявила член правления германского энергетического концерна RWE Сопна Сури в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По словам Сури, концерн готов инвестировать в развитие водородных технологий "только в том случае, если государство предоставит соответствующие субсидии". Она подчеркнула, что руководство RWE "не одобрит ни один проект, который не будет окупаться".

Как отметила член правления концерна, без поддержки, аналогичной той, которую власти предоставляли компаниям "в первые годы развития ветряной и солнечной энергетики", водородные проекты "просто невозможны". Она заявила, что при развитии инфраструктуры ветряных и солнечных электростанций германским компаниям "потребовалось 10-15 лет для снижения стоимости [производства энергии] до конкурентоспособного уровня" и отказа от госсубсидий. Однако развитием водородных проектов они занимаются "всего 2,5 года", подчеркнула Сури.

Правительство Германии в конце июля в два раза повысило целевой показатель по производству в стране зеленого водорода - до 10 ГВт. Как заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, республика планирует "самостоятельно покрывать около трети потребности" в этом источнике энергии, а большую часть - 66% - импортировать.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии с целью достичь полной климатической нейтральности к 2045 году. Изначально на время переходного периода ставка делалась на российские энергоносители, однако власти страны начали отказываться от поставок ресурсов из РФ после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной. Теперь, отказываясь от ископаемого топлива, Берлин делает ставку на водород, производимый с использованием солнечной и ветровой энергии.

Зеленый водород получают путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии. В последние годы ряд стран начал рассматривать его как важный инструмент диверсификации энергоснабжения и постепенного достижения углеродной нейтральности. Ранее прогнозировалось, что мировой спрос на водород к 2030 году достигнет 130 млн тонн, а к 2050 году превысит 600 млн тонн. При этом стоимость уже реализуемых в мире проектов в области водородной энергетики превышает $240 млрд.