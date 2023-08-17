Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на рынки БРИКС

Срок исполнения установлен до 30 сентября

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить продвижение отечественных видеоигр на зарубежные рынки, в том числе в БРИКС (РФ, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России".

"Правительству РФ подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения [ПО]", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Срок исполнения установлен до 30 сентября 2023 года.

Президент также поручил включить в реестр отечественных программ для баз данных и электронных вычислительных машин российские компьютерные игры, произведенные на основе отечественного ПО.