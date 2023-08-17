В ДНР отремонтировали 120 км дороги для расширения сухопутного коридора в Крым

На объекте остались работы по переустройству водопропускных сооружений, установке барьерных ограждений и знаков, нанесению разметки

МАРИУПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. ГК "Автодор" капитально отремонтировал 120 км автодороги из Мариуполя в Ростовскую область, которая позволит разгрузить трассы на сухопутном коридоре в Крым и соединить азовское побережье с российским регионом. Об этом ТАСС сообщил представитель дорожно-строительной компании ГК "Автодор".

"Речь идет о капитальном ремонте автодороги Амвросиевка-Тельманово-Мариуполь, которая позволяет соединить азовское побережье с Ростовской областью. К работам приступили в феврале этого года - 120 км капитального ремонта с заменой водопропускных сооружений, искусственных сооружений. На сегодняшний день работы по устройству асфальтобетонного покрытия выполнены в полном объеме", - сказал он.

Как уточнил собеседник агентства, эта дорога позволяет сократить путь из Мариуполя в Ростовскую область с дальнейшим выходом на трассу М-4 и разгрузить существующий сухопутный коридор в Крым, идущий по трассе "Новороссия". К моменту начала работ дорога была в плохом состоянии - "сказывался многолетний недоремонт, недофинансирование дорожных работ". Помимо этого, трудности создавала необходимость разминировать участки под работы.

Он добавил, что сейчас на объекте остаются работы по переустройству водопропускных сооружений, установке барьерных ограждений и знаков, нанесению разметки. Их планируется завершить в третьем квартале 2023 года.

Киевские власти 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали мост. СК России возбудил уголовное дело. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.