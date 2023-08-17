РЖД готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки топлива в России

Холдинг находится в постоянном контакте с нефтяными компаниями, отметили в пресс-службе РЖД

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) находится в постоянном контакте с нефтяными компаниями и готов предложить варианты для увеличения эффективности доставки топлива в России, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"РЖД находятся в контакте с нефтяными компаниями. Готовы предлагать варианты повышения эффективности доставки и решать все возникающие проблемы в режиме реального времени", - рассказали в компании.

В холдинге подчеркнули, что доставка топлива для регионов находится на особом контроле. Кроме того, внутрироссийские перевозки имеют приоритет в приеме к перевозке по железнодорожной сети. "Компания принимает все объемы, которые предъявляются нефтяными компаниями. В установленные сроки доставляется почти 100% всей продукции", - отметили в РЖД.

При этом на южном направлении наблюдается длительный простой цистерн в ожидании слива грузополучателями, что затрудняет ситуацию на станциях и сдерживает рост объемов перевозок. Несмотря на это, по отдельным терминалам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах Южного федерального округа количество цистерн превышает среднюю выгрузку более чем в 10 раз.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в Госдуме предложили ужесточить контроль за перевозками топлива по железнодорожной сети и проверить многократное увеличения сроков его доставки в регионы.

В конце июля глава Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал ТАСС, что отмечается существенное увеличение сроков поставок топлива из-за загруженности железных дорог, в том числе Северо-Кавказской железной дороги. В России объем бензина, который находится в пути, вырос в три раза, до 600 тыс. тонн.

Погрузка на сети железных дорог России за январь - июль 2023 года выросла на 0,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 722,2 млн тонн. При этом отправка нефтепродуктов снизилась за семь месяцев текущего года на 2%, до 122,6 млн тонн.