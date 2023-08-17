В Москве за четыре года при поддержке властей открылось более 40 тыс. новых субъектов МСП

Ежегодно в городе регистрируется свыше 100 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства открылись в Москве при поддержке властей за последние четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"За последние четыре года при поддержке Москвы открылось свыше 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Несмотря на внешнеэкономические изменения, этот сегмент бизнеса продолжает активно развиваться. Ежегодно в столице регистрируется больше 100 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей", - сказали в пресс-службе.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на малый и средний бизнес приходится больше трети рабочих мест. Он создает комфортную среду и обеспечивает потребности жителей московских районов в товарах и услугах. В последние годы новые предприятия чаще открываются в сфере торговли, производства, общественного питания, культуры и спорта.

С запуском и развитием своего дела им помогает ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ). В его центрах можно узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и воспользоваться ими. Учреждение организует обучающие программы для начинающих и действующих предпринимателей. Среди них - "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-апгрейд" и другие проекты.